Classifica Tour of the Alps 2026 prima tappa | Tommaso Dati in testa Pidcock il migliore tra i big

Il Tour of the Alps 2026 è iniziato oggi con una prima tappa di 144,3 chilometri che ha avuto partenza e arrivo a Innsbruck. Tommaso Dati si è piazzato in testa alla classifica generale, mentre tra i big si è distinto Pidcock come il miglior risultato. La frazione si è conclusa con Dati che ha ottenuto il miglior tempo, mentre Pidcock ha mostrato una buona forma.

Si apre nel segno di Tommaso Dati il Tour of the Alps 2026, che ha preso il via quest’oggi con una prima frazione di 144,3 chilometri con partenza e arrivo a Innsbruck. Il corridore italiano del team UKYO ha avuto la meglio nella volata finale di gruppo precedendo al traguardo il big britannico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ed il tedesco Florian Stork (Tudor). Il 23enne nativo di Camaiore centra così il secondo successo della carriera tra i professionisti, dopo la prima vittoria ottenuta ad inizio stagione nella terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Presenti nel gruppo principale senza perdere terreno (se non i 6? da Pidcock per gli abbuoni) Giulio Pellizzari e Lorenzo Finn, gli azzurri più attesi della vigilia in ottica classifica generale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Tour of the Alps 2026, prima tappa: Tommaso Dati in testa, Pidcock il migliore tra i big Notizie correlate LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:22 Tommaso Dati del Team UKYO vince con uno sprint prepotente la prima tappa del Tour of the Alps. Prima tappa Tour of Alps 2026: Dati vince a InnsbruckCapolavoro di Tommaso Dati che vince la prima tappa del Tour of Alps 2026, bruciando allo sprint, sul traguardo di Innsbruck, Tom Pidcock e Florian... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giro dei Paesi Baschi, un altro show di Paul Seixas: vince anche la quinta tappa; Pays de la Loire Tour, 4ª tappa: L’Hote si prende tutto, vittoria e classifica generale; Tour of Hainan 2026: Thomas Silva conquista la classifica generale; Seixas pigliatutto: è sua la generale! Tappa ad August. Roglic fuori dal podio. Classifica Tour of the Alps 2026, prima tappa: Tommaso Dati in testa, Pidcock il migliore tra i bigSi apre nel segno di Tommaso Dati il Tour of the Alps 2026, che ha preso il via quest'oggi con una prima frazione di 144,3 chilometri con partenza e ... oasport.it Ciclismo, Tour of the Alps: Tommaso Dati vince in volata la prima tappaTommaso Dati (Team Ukyo) ha vinto la prima tappa del Tour of the Alps, 144 chilometri con partenza e arrivo a Innsbruck, in Austria. Per il ventiduenne toscano è la seconda vittoria stagionale. La ... sportmediaset.mediaset.it Vittoria di tappa, terzo posto in classifica generale finale e maglia verde della classifica a punti. Bel bilancio per Alessandro Pinarello a O Gran Camino. Alla sua prima stagione nel World Tour, Pinarello sta rispondendo pienamente alle attese e continua pass - facebook.com facebook Tour of the Alps 2026, Giulio Pellizzari punta a un risultato importante: “Ci tengo tanto. Chi è stato l’ultimo italiano a vincere la classifica generale” x.com