classifica album anche gli eroi muoiono di kid yugi mantiene la vetta

Kid Yugi conferma la sua posizione in vetta alla classifica degli album, dopo un successo che ha portato il suo ultimo lavoro, “Anche Gli Eroi Muoiono”, a raggiungere il primo posto. La sua presenza in cima alla classifica si deve all’apprezzamento dei fan e alle vendite record nella settimana appena trascorsa. La top ten, stilata da Fimi e Niq, mostra pochi cambiamenti rispetto alla settimana precedente, con Laura Pausini che debutta tra i primi tre. Kid Yugi si mantiene stabile, mentre Geolier continua a occupare una posizione elevata.

Tra i pochi cambiamenti nella Top Ten della Classifica Album, stilata da Fimi e Niq, rispetto alla precedente settimana con la new entry Laura Pausini, insidiatasi sul podio dove rimangono saldi Kid Yugi e Geolier. In salita dalla #11 alla #10 Per Soldi E Per Amore di Ernia: il quinto lavoro in studio è stato pubblicato lo scorso settembre, in concomitanza con il primo singolo estratto, Per Te, certificato disco d’oro. L’album è stato prodotto da Charlie Charles, Don Joe, Night Skinny e Zef. Achille Lauro perde una posizione e scende dalla #8 alla #9 con Comuni Mortali: arrivato a quattro anni di distanza da Lauro, è stato anticipato da un secret show tenutosi in Piazza Di Spagna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

