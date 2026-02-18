School Spirits 3 | l’adolescenza è il vero limbo? Ce lo racconta il cast
Nick Pugliese, Sarah Yarkin, Spencer Macpherson, Kiara Pichardo, Rainbow Wedell, Ci Hang Ma e Miles Elliot dicono la loro sul tema principale della serie, giunta alla terza stagione. Su Paramount+. School Spirits fin dagli esordi ha messo in piedi in modo originale un'allegoria dell'adolescenza. Un'età difficile, fatta di contrasti, cambiamenti anche fisici ed emotivi. Il momento in cui consolidiamo la nostra educazione sentimentale e sessuale, in preda agli ormoni. Il liceo, location principale del racconto, rappresenta quindi l'età in cui i protagonisti sono destinati a rimanere per sempre. Abbiamo intervistato Nick Pugliese, Sarah Yarkin, Spencer Macpherson, Kiara Pichardo, Rainbow Wedell, Ci Hang Ma e Miles Elliot per affrontare la domanda: quale delle due esperienze spaventa di più, il post mortem o l'adolescenza? Il punto di partenza di School Spirits e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: School Spirits 3: intervista alle "guide imperfette": Josh Zuckerman e Jennifer Tilly
Perché Tell Me Lies 3 ossessiona il pubblico? Ce lo dicono la showrunner e il castScopri perché Tell Me Lies 3 ha catturato l’attenzione del pubblico.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Guida tv mercoledì 11 febbraio 2026, cosa vedere stasera in tv; Guida tv mercoledì 18 febbraio 2026, cosa vedere stasera in tv.
School Spirits 3: l’adolescenza è il vero limbo? Ce lo racconta il castNick Pugliese, Sarah Yarkin, Spencer Macpherson, Kiara Pichardo, Rainbow Wedell, Ci Hang Ma e Miles Elliot dicono la loro sul tema principale di School Spirits, giunta alla terza stagione. Su Paramoun ... movieplayer.it
School Spirits 3: intervista alle guide imperfette: Josh Zuckerman e Jennifer TillySchool Spirits: Josh Zuckerman e Jennifer Tilly nella nostra intervista riflettono sull'importanza di una guida per i ragazzi. Prima che sia troppo tardi. movieplayer.it
Rainbow Wedell, Sarah Yarkin, Payton List e Spencer MacPherson dietro le quinte del nuovo episodio di School Spirits. x.com
Paramount+. . Xavier e Maddy parlano tranquillamente. Nel mentre noi: School Spirits è disponibile su Paramount+ facebook