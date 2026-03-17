Giacomo Maiolini il produttore musicale che ha anticipato la musica si racconta nel libro Mai avuto tempo – Intervista

Giacomo Maiolini, produttore musicale, si racconta nel suo nuovo libro intitolato “Mai avuto tempo”. In questa opera ripercorre quarant’anni di musica dance, dalla scena delle discoteche di provincia alle classifiche internazionali, passando dai vinili agli algoritmi. La sua carriera si è sviluppata tra Brescia e Tokyo, lasciando tracce in vari ambiti del panorama musicale mondiale.

Mai avuto tempo è il titolo del libro di Giacomo Maiolini, l’uomo che ha attraversato quarant’anni di musica dance lasciando impronte ovunque: dalle discoteche di provincia alla vetta delle classifiche mondiali, dai vinili agli algoritmi, da Brescia a Tokyo. Un romanzo di una vita vissuta in anticipo, sempre un passo prima del suono, del mercato, del futuro. È la storia di un ragazzo che inseguendo il ritmo ha imparato a riconoscere il successo, ma ha dovuto fare i conti con il prezzo dell’ossessione, con il corpo che frena, con il silenzio che arriva quando la musica si spegne. Giacomo Maiolini ha fondato e dirige da oltre quarant’anni Time Records, la casa discografica che ha segnato la storia della musica dance. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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