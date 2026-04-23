A Napoli esponenti di Fratelli d'Italia e Lega sul palco di CasaPound per discutere di remigrazione

A Napoli si sono svolti manifestanti di diverse parti politiche e sociali che si sono riuniti in risposta a un evento organizzato da forze di destra estrema, con la presenza di alcuni esponenti politici. Durante la giornata, si sono verificati anche controcortei organizzati da sindacati, associazioni e gruppi di sinistra, che si sono opposti alla discussione sulla remigrazione. La situazione ha coinvolto diversi attori e ha portato a tensioni tra le diverse fazioni.

A Napoli controcortei di protesta di Cgil, Anpi, comitati e sinistra contro l'evento sulla remigrazione della destra estrema con Sangiuliano e Cantalamessa.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Cerimonia di Azione Universitaria con esponenti di Fratelli d’Italia"Né la Regione Toscana né nessun altro tocchi il Giorno del Ricordo sancito per legge nel 2004 e il nostro volantinaggio e questionario nelle scuole... Sondaggi politici, giù i consensi di Fratelli d’Italia e Lega: cala anche il Pd, Vannacci è al 3,6%Fratelli d'Italia e la Lega sono indubbiamente i partiti più colpiti dalla nascita di Futuro Nazionale. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Perquisizioni a casa per alcuni esponenti dei Carc. L’accusa è di terrorismo; Terrorismo, perquisizioni nelle abitazioni di esponenti del Partito dei Carc a Napoli e Firenze; Terrorismo, blitz tra Napoli e Firenze!; Napoli, perquisizioni per terrorismo a esponenti dei Carc: c’è anche un minore. A Napoli esponenti di Fratelli d’Italia e Lega sul palco di CasaPound per discutere di remigrazioneA Napoli controcortei di protesta di Cgil, Anpi, comitati e sinistra contro l'evento sulla remigrazione della destra estrema con Sangiuliano e Cantalamessa ... fanpage.it Sarracino (Pd): A Napoli l'unico fascio buono è quello di friarielliAlla Camera il duro intervento del parlamentare Pd contro l'evento delle destre sulla remigrazione che si terrà a Napoli ... fanpage.it #Napoli- Perquisizioni per terrorismo in abitazioni esponenti Carc #Cronaca #Carc #Abitazioni #Minorenne #Terrorismo #NanoTV - facebook.com facebook