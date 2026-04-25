Clan dei Cervinari scarcerata ’A Rossa | ridotta la condanna per narcotraffico

Veronica Morgillo, conosciuta come “’A Rossa” e residente ad Arienzo, è stata rimessa in libertà dopo che la condanna per narcotraffico a suo carico è stata ridotta. La donna, di 38 anni, è ritenuta vicina al clan dei “Cervinari”. La decisione riguarda un procedimento legale in cui erano emerse accuse di traffico di droga. La sua scarcerazione è stata comunicata nelle ultime ore.