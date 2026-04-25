Clan dei Cervinari scarcerata ’A Rossa | ridotta la condanna per narcotraffico
Veronica Morgillo, conosciuta come “’A Rossa” e residente ad Arienzo, è stata rimessa in libertà dopo che la condanna per narcotraffico a suo carico è stata ridotta. La donna, di 38 anni, è ritenuta vicina al clan dei “Cervinari”. La decisione riguarda un procedimento legale in cui erano emerse accuse di traffico di droga. La sua scarcerazione è stata comunicata nelle ultime ore.
È tornata in libertà Veronica Morgillo, 38enne di Arienzo, nota con il soprannome “’A Rossa”, figura ritenuta vicina al clan dei “Cervinari”. La decisione è stata assunta dal Magistrato di Sorveglianza di Napoli nella serata di ieri, al termine dell’iter giudiziario che ha visto una significativa.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Clan dei "Cervinari": Francesco Iannone “Pippetto” assolto dall’accusa di evasioneSanta Maria Capua Vetere – Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha pronunciato l’assoluzione nei confronti di Francesco Iannone, 54 anni, di...
Leggi anche: La "banca d'Italia" del narcotraffico e gli affari dei clan in Brianza: droga, armi e hawala