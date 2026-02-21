Clan dei Cervinari | Francesco Iannone Pippetto assolto dall’accusa di evasione

Francesco Iannone, noto come “Pippetto”, è stato assolto dall’accusa di evasione dagli arresti domiciliari. La causa è legata a un controllo effettuato nel suo quartiere, dove è stato trovato in strada. Iannone aveva sempre dichiarato di aver lasciato la casa per motivi di salute. La sentenza del tribunale ha chiarito che non ci sono prove sufficienti per condannarlo. La decisione ha suscitato reazioni tra residenti e vicini di casa.

Santa Maria Capua Vetere – Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha pronunciato l'assoluzione nei confronti di Francesco Iannone, 54 anni, di Arienzo, noto con l'alias "Pippetto", imputato per evasione dagli arresti domiciliari. La decisione accoglie le tesi difensive elaborate dall'Avvocato Vittorio Fucci. Secondo l'accusa, sostenuta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, Iannone avrebbe violato la misura cautelare degli arresti domiciliari a Mondragone, precedentemente concessagli dal Gup del Tribunale di Napoli su istanza dello stesso Avvocato Fucci. L'imputazione comprendeva l'aggravante della recidiva reiterata infraquinquiennale.