Beccato con la droga tenta di investire la polizia a Sassari arrestato

Un uomo è stato arrestato a Sassari dopo aver tentato di investire un agente di polizia. La scena si è svolta durante un inseguimento iniziato nel tentativo di fermare una persona trovata con la droga. L’uomo, di nazionalità straniera, ha mostrato di essere disposto a tutto pur di sfuggire all’arresto, ma è stato comunque bloccato dalla polizia. La situazione è finita con il suo arresto, dopo una notte di tensione.

Un arresto scosso da momenti di alta tensione si è verificato a Sassari nelle scorse ore. Un uomo, di nazionalità straniera, è stato arrestato dalla polizia di Stato dopo aver tentato di investire un agente durante un inseguimento scaturito da un’operazione di contrasto allo spaccio di eroina. L’episodio, avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria, sottolinea la crescente preoccupazione per la sicurezza urbana e l’intensificazione delle attività di controllo da parte delle forze dell’ordine. La vicenda si è consumata in un contesto di crescente attenzione da parte della polizia di Stato alla zona della stazione di Sassari, un’area considerata particolarmente sensibile per quanto riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

