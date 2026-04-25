Nico Gonzalez ha segnato una rete decisiva che ha portato la sua squadra in finale di FA Cup, battendo il Southampton. L’allenatore ha deciso di far riposare otto titolari, e la partita si è complicata quando i padroni di casa sono passati in vantaggio al minuto 79. Tuttavia, in pochi minuti, Doku e l’attaccante argentino hanno segnato due gol, invertendo il risultato e assicurando alla squadra la qualificazione.

L’uomo che non ti aspetti. È Nico Gonzalez a trasformare il Manchester City nella prima squadra della storia a giocare quattro finali di FA Cup consecutive, l’edizione 2026 il 16 maggio contro la vincente di Chelsea-Leeds, in campo domani. Lo spagnolo al minuto 87 tira fuori dal cilindro un clamoroso destro dai 25 metri che piega la resistenza del Southampton, avanti per primo e per nulla intimorito dalla differenza di categoria, e fissa il risultato sul 2-1 che regala a Pep Guardiola un’altra finale e tiene vive le chance del City di completare il triplete inglese, la vittoria di Premier e delle due coppe nazionali (la Carabao Cup è già in bacheca) che la parte di Manchester per cui batte il cuore degli Oasis, protagonisti della coreografia prepartita, ha già portato a termine nel 2019.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nico Gonzalez, l'eroe che non t'aspetti, manda il City in finale di FA Cup

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