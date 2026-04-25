Nico Gonzalez l' eroe che non t' aspetti manda il City in finale di FA Cup
Nico Gonzalez ha segnato una rete decisiva che ha portato la sua squadra in finale di FA Cup, battendo il Southampton. L’allenatore ha deciso di far riposare otto titolari, e la partita si è complicata quando i padroni di casa sono passati in vantaggio al minuto 79. Tuttavia, in pochi minuti, Doku e l’attaccante argentino hanno segnato due gol, invertendo il risultato e assicurando alla squadra la qualificazione.
L’uomo che non ti aspetti. È Nico Gonzalez a trasformare il Manchester City nella prima squadra della storia a giocare quattro finali di FA Cup consecutive, l’edizione 2026 il 16 maggio contro la vincente di Chelsea-Leeds, in campo domani. Lo spagnolo al minuto 87 tira fuori dal cilindro un clamoroso destro dai 25 metri che piega la resistenza del Southampton, avanti per primo e per nulla intimorito dalla differenza di categoria, e fissa il risultato sul 2-1 che regala a Pep Guardiola un’altra finale e tiene vive le chance del City di completare il triplete inglese, la vittoria di Premier e delle due coppe nazionali (la Carabao Cup è già in bacheca) che la parte di Manchester per cui batte il cuore degli Oasis, protagonisti della coreografia prepartita, ha già portato a termine nel 2019.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie correlate
Juventus, Nico Gonzalez fa doppietta e fa volare l’AtleticoNico González, doppietta decisiva: l’argentino stende la Real Sociedad e regala il 3-2 all’Atlético In una giornata vibrante di LaLiga EA Sports,...
Man City-Liverpool: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche dei quarti di finale della FA Cup2026-04-04 13:15:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Gol e infortunio per Yamal, la super doppietta di Nico Gonzalez e molto altro Streaming | DAZN IT; Champions League, Atletico Madrid e Psg in semifinale con gli ex Serie A decisivi: da Lookman a Musso, da Ruggeri a Kvara; La Real Sociedad vince la Coppa del Re: l'Atletico Madrid sconfitto ai rigori. Decisivi gli errori di Sorloth e Julian Alvarez, Marrero eroe; Iannarilli eroe inatteso, il Monza aggancia il Frosinone e tutti i gol Streaming | DAZN IT.
Nico Gonzalez, l'eroe che non t'aspetti. L'ex Juve manda il City in finale di FA CupContro il Southampton Guardiola lascia a riposo 8 titolari, fatica e va sotto al 79'. Ma Doku e l'argentino la ribaltano in 5 minuti. Domani Chelsea-Leeds per vedere chi sfiderà i Citizens, alla quart ... gazzetta.it
Nico Gonzalez, l'eroe che non t'aspetti, manda il City in finale di FA CupL’uomo che non ti aspetti. È Nico Gonzalez a trasformare il Manchester City nella prima squadra della storia a giocare quattro finali di FA Cup consecutive, l’edizione 2026 il 16 maggio contro la ... msn.com
Manchester City : l’incroyable pétard de Nico Gonzalez en FA Cup x.com
La stagione di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid è stata tutt’altro che negativa e rimane un giocatore ben visto da Simeone. Secondo i Colchoneros però, la cifra chiesta dalla Juve per il riscatto, 35 milioni, è troppo elevata e per questo potrebbero risparmiarlo - facebook.com facebook