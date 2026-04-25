Città di Carta Effegi presente al Real Collegio

L’Unione di Comuni della Garfagnana ha annunciato il ritorno della collana editoriale “Città di Carta”, con una presentazione che si terrà presso il Real Collegio. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni e vedrà la partecipazione di vari autori e rappresentanti dell’ente. La presentazione dei volumi fa parte di un’iniziativa volta a valorizzare le pubblicazioni della collana e a coinvolgere la comunità locale.

LUCCA L’Unione Comuni Garfagnana torna a promuovere i volumi della sua collana editoriale Banca dell’Identità e della Memoria nel contesto della quinta edizione del festival “ Lucca Città di Carta ” organizzato, come ogni anno, dall’Associazione Lucca Città di Carta – composta dal doppio team Nati per Scrivere e L’Ordinario. Domani, a partire dalle 10.30, nella Sala Pirandello del Real Collegio di Lucca verranno presentati, con il patrocinio del Circolo della Stampa di Lucca, tre libri della Banca editi da Effigi alla presenza della Presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani, della Responsabile della Banca dell’Identità e della Memoria della Garfagnana Martina Moriconi e dell’editore Mario Papalini.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Città di Carta“. Effegi presente al Real Collegio Notizie correlate Di Fiaba in Favola. Evento speciale al Real CollegioSabato 21 e domenica 22 marzo, un weekend in cui le fiabe e le favole prendono vita. Leggi anche: Lucca Gustosa fa tris. Il via oggi al Real Collegio Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Città di Carta. Effegi presente al Real Collegio. Una città di carta. Ma dal cuore grandeLa storia e le radici del festival nato nel 2020 e promosso dall’omonima associazione con la direzione di Alessio Del Debbio e Romina Lombardi . lanazione.it Carta d’Arte . Protagonisti i mastri cartai di PesciaA Lucca Città di Carta si inaugura una nuova sala: Carta d’Arte. Quest’ultima ospiterà una esposizione delle opere illustrate del Museo Libero Andreotti di Pescia e alcuni stand della Fondazione Collo ... lanazione.it