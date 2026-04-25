Secondo i dati della Cisl, l’occupazione sta aumentando, ma tra i giovani permane un problema. Nella regione, più di una persona su dodici tra i 15 e i 29 anni non studia e non lavora, una percentuale che supera l’8%. Questa situazione riguarda in particolare i giovani romagnoli, comunemente chiamati ‘neet’. La questione dei giovani disoccupati e inattivi resta quindi centrale nel panorama lavorativo regionale.

I ‘neet’ romagnoli, i ragazzi che non studiano e non lavorano, sono oltre l’8% della fascia 15-29 anni. Con una punta del 10% per le ragazze. Mentre a livello regionale il 2025 si è ‘mangiato’ oltre 17.000 giovani occupati, con il tasso di disoccupazione giovanile salito al 17,4%. Sono alcuni dei dati che mette in luce la Cisl Romagna dal recente rapporto del mercato del lavoro in regione. Che comunque "evidenzia la Romagna come un territorio resiliente", osserva il sindacato. Il tasso di occupazione sale infatti al 77%, con un incremento di 1,4 punti percentuali e in particolare si distingue la provincia di Rimini dove arriva al 75,4%, superando per la prima volta le cugine in termini di crescita relativa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cisl: "Sale l’occupazione ma resta il nodo dei giovani"

Notizie correlate

Rotta dei Due Mari protagonista a Milano, ma resta il nodo rifiutiTarantini Time QuotidianoBilancio positivo per gli organizzatori della Rotta dei Due Mari, rientrati soddisfatti dalla partecipazione alla fiera “Fa...

Leggi anche: Nuova caserma dei carabinieri a Verdello: l’area è pronta ma resta il nodo fondi

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Cisl: Sale l’occupazione ma resta il nodo dei giovani; Lavoro, in Romagna cresce l'occupazione. Cisl: Dati positivi ma sono in aumento i giovani senza lavoro; Lavoro in Romagna nel 2025. Marinelli (Cisl): cresce l’occupazione, ma allarme giovani e divario di genere; Sindacati in allerta: Vanno garantiti i posti di lavoro e l’autonomia.

Cisl: Sale l’occupazione ma resta il nodo dei giovaniA livello regionale il tasso di disoccupazione per gli under 24 è balzato dal 12,3% al 17,4%. E aumenta il fenomeno dei ’Neet’, i ragazzi che non studiano e non lavorano. ilrestodelcarlino.it

Rimini, tasso di occupazione sale ed è sorpasso sulle altre province romagnoleIl panorama del lavoro in Romagna nel 2025 si delinea come un sistema caratterizzato da fondamentali solidi, ma attraversato da crepe strutturali che richiedono attenzione immediata. Lo rivela la Cisl ... altarimini.it

Cgil, Cisl e Uil: «Trentini penalizzati rispetto al resto del Nord. «In Anaunia redditi bassi ma tenore della vita alti» - facebook.com facebook

Sisma 2016, Cisl: “Piano Regione è visione per il futuro del Reatino” x.com