Rotta dei Due Mari protagonista a Milano ma resta il nodo rifiuti

A Milano si è svolta la fiera “Fa la cosa giusta!”, evento di rilievo nazionale dedicato al turismo lento e ai cammini, con la partecipazione della Rotta dei Due Mari, che ha ottenuto un bilancio positivo. Tuttavia, rimane ancora aperto il problema dei rifiuti nella zona. Gli organizzatori sono tornati a casa con un buon riscontro sulla partecipazione.

Tarantini Time Quotidiano Bilancio positivo per gli organizzatori della Rotta dei Due Mari, rientrati soddisfatti dalla partecipazione alla fiera “Fa la cosa giusta!”, svoltasi nel fine settimana a Milano e considerata tra le più importanti a livello nazionale per il turismo lento e i cammini. Un evento che ha confermato il crescente interesse verso un modo di viaggiare più sostenibile e a contatto diretto con la natura, settore in costante espansione anche in termini di presenze e ricadute economiche. “Una tre giorni che ci lascia più che soddisfatti – commenta il presidente dell’associazione Elio Roma, fondatore assieme a Francesco Consoli... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Rotta dei Due Mari protagonista a Milano, ma resta il nodo rifiuti Articoli correlati Leggi anche: Nuova caserma dei carabinieri a Verdello: l’area è pronta ma resta il nodo fondi Leggi anche: Aversa, consiglio su emergenza rifiuti in città: resta nodo scadenza contratto a maggio Contenuti e approfondimenti su Due Mari Discussioni sull' argomento Fa’ La Cosa Giusta 2026, la Puglia alla fiera nazionale del turismo sostenibile e del consumo critico; Puglia, il boom dei cammini (+249%) travolto dalle polemiche: è scontro sulla Via Francigena; I CAMMINI PUGLIESI PROTAGONISTI A MILANO, L’ASSESSORA STARACE: RIDISEGNANO UNA GEOGRAFIA DEL VIAGGIO; Cammini pugliesi: crescita record per il turismo lento in Puglia. IL MARE AL CENTRO – L’EGITTO E I DUE MARI Palazzo San Giorgio – Genova, Sala del Capitano Giovedì 19 marzo 2026, ore 17.00 Il viaggio culturale di Il mare al centro prosegue a Palazzo San Giorgio con un nuovo appuntamento dedicato a una - facebook.com facebook