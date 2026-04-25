Ciondola come Leao brontola fatica ma allora anche Sinner è umano

Durante il torneo di Madrid, il tennista italiano ha perso il primo set contro un avversario francese, mostrando segni di fatica e nervosismo, come il suo movimento che ricorda quello di un calciatore noto per il suo stile di gioco, e un atteggiamento che include anche qualche brontolio. La partita ha rivelato aspetti umani anche per un atleta di alto livello, dimostrando che nessuno è immune alle difficoltà.

Ogni volta che ci mettiamo in poltrona davanti a Jannik Sinner, teniamo in canna un "Ma vieni!", tipo Aldo, Giovanni e Giacomo. Ci sentiamo adulti che fanno a braccio di ferro con i bambini. Abbiamo il tennista numero 1 al mondo, reduce da tre cavalcate trionfali: Indian Wells, Miami, Montecarlo. Nessun altro sportivo italiano sa promettere tanta felicità. Il calcio? Lasciamo perdere. Jannik comincia il torneo di Madrid, contro Benjamin Bonzi, francese, qualificato di 29 anni, fuori dai primi 100. Un bambino, appunto. Bonzi. Torna in mente Franco Battiato. "Gesuiti euclidei vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori, della dinastia dei Ming".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ciondola come Leao, brontola, fatica... ma allora anche Sinner è umano Notizie correlate Dr. Jekyll e Mr. Leao: il portoghese fatica ma è sempre più decisivoIl suo gol ha evitato al Milan la seconda sconfitta in campionato, eppure la prestazione di Rafa Leao di ieri sera ha lasciato alcuni dubbi. Allora Alcaraz può anche perdere... Medvedev fa la sorpresa a Indian Wells e sfida Sinner in finaleDaniil Medvedev rovina la festa a chi era sicuro di una finale Sinner-Alcaraz e condanna il numero uno del mondo spagnolo alla prima sconfitta di...