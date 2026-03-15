Medvedev ha sconfitto Alcaraz in finale a Indian Wells con il punteggio di 6-3, 7-6 (3). Il russo ha concluso la partita in un’ora e 37 minuti, ottenendo la vittoria contro il numero uno al mondo. La partita ha visto Medvedev approdare alla finale dopo aver battuto vari avversari, mentre Alcaraz si era qualificato per la sfida decisiva dopo aver superato diversi turni.

Daniil Medvedev rovina la festa a chi era sicuro di una finale Sinner-Alcaraz e condanna il numero uno del mondo spagnolo alla prima sconfitta di questa 2026. Il russo batte Carlos nella semifinale di Indian Wells in due set (6-3 7-6 (3) in un'ora e 37 minuti) al termine di una partita bellissima, giocata splendidamente da Daniil, rigenerato e rinfrancato dalla cura di Thomas Johansson, con un Alcaraz fallosissimo soprattutto col dritto, sembrato stanco soprattutto mentalmente, che esce per il secondo anno consecutivo in semifinale sprecando anche due set point. Dalle 22 ora italiana, dunque, andrà in scena la sedicesima sfida tra Sinner e Medvedev, con l’azzurro avanti 8-7 negli scontri diretti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allora Alcaraz può anche perdere... Medvedev fa la sorpresa a Indian Wells e sfida Sinner in finale

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