Rafa Leao ha segnato un gol decisivo che ha evitato al Milan la seconda sconfitta in campionato, ma la sua prestazione di ieri sera ha sollevato alcune perplessità. Il portoghese ha faticato molto a trovare il ritmo, compiendo errori e perdendo molti palloni. Nonostante questo, il suo contributo si è rivelato fondamentale nel risultato finale. I tifosi attendono miglioramenti, ma il suo impatto resta evidente. La partita si è conclusa con un risultato che cambia poco per il morale della squadra.

Il suo gol ha evitato al Milan la seconda sconfitta in campionato, eppure la prestazione di Rafa Leao di ieri sera ha lasciato alcuni dubbi. Non è una novità, purtroppo, per l’attaccante portoghese, che sta vivendo una stagione difficile a causa dei ripetuti guai fisici e di una posizione in campo che probabilmente non esalta le sue qualità. Ma c’è di più. Lo spettro della pubalgia. Non ci sono conferme ufficiali, ma da qualche tempo nell’ambiente rossonero si vocifera che Leao soffra di pubalgia. Ci sono tanti motivi per augurarsi il contrario. Innanzitutto perché condizionerebbe quasi totalmente il giocatore, visto che questa patologia colpisce in prima battuta atleti che basano il proprio gioco sulla velocità e sui repentini cambi di direzione, e poi perché i tempi di guarigione possono essere molto diversi. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Dr. Jekyll e Mr. Leao: il portoghese fatica ma è sempre più decisivo

