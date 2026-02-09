Radio Alice e i movimenti del ’77 a cinquant’anni dalla nascita il podcast che la racconta attraverso i suoi suoni Una storia più attuale che mai
Cinquant’anni fa nasceva Radio Alice, una radio bolognese che in poco più di un anno si trasformò in un simbolo del movimento del ’77. A distanza di cinque decenni, il podcast ripercorre quella storia attraverso i suoni di allora, dimostrando che il messaggio di quegli anni resta ancora attuale.
Cinquant’anni fa nasceva una radio bolognese che in appena un anno di vita riuscì a diventare simbolo del movimento del ’77. E a “dare voce a chi non ha voce”. Oggi riceve non solo attraverso la sua storia, ma anche grazie ai suoi suoni. Con questo obiettivo nasce ‘Radio Alice, voci e storie dal ’77’, una serie podcast in sei puntate di RayPlay Sound, che ricorda l’emittente nata mezzo secolo fa e che ha ispirato libri e film. Una storia più attuale che mai. Le prime trasmissioni iniziarono il 9 febbraio in una soffitta di via del Pratello, dove si concretizzava l’idea di una radio come atto poetico e, al contempo, politico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
