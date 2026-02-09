Cinquant’anni fa nasceva Radio Alice, una radio bolognese che in poco più di un anno si trasformò in un simbolo del movimento del ’77. A distanza di cinque decenni, il podcast ripercorre quella storia attraverso i suoni di allora, dimostrando che il messaggio di quegli anni resta ancora attuale.

Cinquant’anni fa nasceva una radio bolognese che in appena un anno di vita riuscì a diventare simbolo del movimento del ’77. E a “dare voce a chi non ha voce”. Oggi riceve non solo attraverso la sua storia, ma anche grazie ai suoi suoni. Con questo obiettivo nasce ‘Radio Alice, voci e storie dal ’77’, una serie podcast in sei puntate di RayPlay Sound, che ricorda l’emittente nata mezzo secolo fa e che ha ispirato libri e film. Una storia più attuale che mai. Le prime trasmissioni iniziarono il 9 febbraio in una soffitta di via del Pratello, dove si concretizzava l’idea di una radio come atto poetico e, al contempo, politico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Radio Alice e i movimenti del ’77, a cinquant’anni dalla nascita il podcast che la racconta attraverso i suoi suoni. Una storia più attuale che mai

