Radio Alice e i movimenti del ’77 a cinquant’anni dalla nascita il podcast che la racconta attraverso i suoi suoni Una storia più attuale che mai

Da ilfattoquotidiano.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinquant’anni fa nasceva Radio Alice, una radio bolognese che in poco più di un anno si trasformò in un simbolo del movimento del ’77. A distanza di cinque decenni, il podcast ripercorre quella storia attraverso i suoni di allora, dimostrando che il messaggio di quegli anni resta ancora attuale.

Cinquant’anni fa nasceva una radio bolognese che in appena un anno di vita riuscì a diventare simbolo del movimento del ’77. E a “dare voce a chi non ha voce”. Oggi riceve non solo attraverso la sua storia, ma anche grazie ai suoi suoni. Con questo obiettivo nasce ‘Radio Alice, voci e storie dal ’77’, una serie podcast in sei puntate di RayPlay Sound, che ricorda l’emittente nata mezzo secolo fa e che ha ispirato libri e film. Una storia più attuale che mai. Le prime trasmissioni iniziarono il 9 febbraio in una soffitta di via del Pratello, dove si concretizzava l’idea di una radio come atto poetico e, al contempo, politico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

radio alice e i movimenti del 821777 a cinquant8217anni dalla nascita il podcast che la racconta attraverso i suoi suoni una storia pi249 attuale che mai

© Ilfattoquotidiano.it - Radio Alice e i movimenti del ’77, a cinquant’anni dalla nascita il podcast che la racconta attraverso i suoi suoni. Una storia più attuale che mai

Approfondimenti su Radio Alice Movimenti

Dalla radio che ha fatto la storia ai podcast che cambiano il futuro

Arezzo si prepara a un evento che mette in evidenza il passaggio dal passato al futuro della comunicazione.

Sean Sherman, lo chef che racconta la storia dei nativi americani attraverso quello che mangiavano una volta

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Radio Alice Movimenti

Argomenti discussi: Radio Alice, voci e storie dal '77; Radio Alice, 50 anni dopo: su Rai Storia lo speciale sulle radio libere; Un podcast di RaiPlay Sound per i cinquant’anni di Radio Alice; Eventi 9 febbraio a Bologna e dintorni: Radio Alice, voci e storie dal ‘77.

radio alice e iRadio Alice in Salaborsa: l’incontro con i fondatoriRadio Alice, voci e storie dal '77, è una serie podcast in sei puntate che racconta la storia dell’emittente b ... ilrestodelcarlino.it

radio alice e iLa radio più influente della controcultura italiana durò poco più di un annoCinquant'anni fa a Bologna cominciarono le trasmissioni di Radio Alice, che si interruppero solo quando la polizia ne distrusse la sede ... ilpost.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.