Il prossimo 25 aprile si terrà a Bonelle, in provincia di Pistoia, la Maratonina del Partigiano, una corsa organizzata dal Circolo Arci locale. La manifestazione si svolgerà nel giorno della Festa della Liberazione e prevede diverse categorie di partecipanti, dagli atleti più esperti ai corridori amatoriali. La corsa si svolgerà su un percorso cittadino e si concluderà in piazza, dove sono previste iniziative legate alla ricorrenza.

Bonelle (Pistoia), 22 aprile 2026 – Nel giorno della Festa della Liberazione, il Circolo Arci di Bonelle, con il patrocinio dell’Anpi e sotto l’egida del Comitato Uisp di Pistoia, celebra un traguardo importante: la 50esima edizione della Maratonina del Partigiano, appuntamento ormai storico per il podismo locale e non solo, capace do richiamare sempre un gran numero di partecipanti. Debutta il memorial. Accanto alla ricorrenza principale, spazio anche al ricordo con il 1° Memorial dedicato a Sergio Bonacchi e Graziano Vannini, figure legate alla comunità e alla manifestazione. La gara competitiva si sviluppa sulla distanza di 13 km, mantenendo però la denominazione tradizionale di “Maratonina”, affiancata da una prova ludico-motoria di 6 km aperta a tutti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maratonina del Partigiano, a Bonelle la corsa per il 25 Aprile

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