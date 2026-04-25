Quest’anno ricorrono i cinquant’anni dei partiti popolari, celebrati con un evento che ha visto protagonista l’orgoglio del Partito Popolare Europeo. Durante la manifestazione, sono stati espressi messaggi chiari di autonomia e fiducia nel ruolo dell’alleanza politica, senza delegare insegnamenti a figure esterne. Tra i partecipanti, il leader del partito azzurro ha ribadito il sostegno ai valori condivisi e la volontà di mantenere una posizione indipendente rispetto ad altre forze politiche.

di Cosimo Rossi ROMA Pride! In the name of love for Ppe e il suo leader azzurro Antonio Tajani. "Sono ciociaro, italiano ed europeo, e sono fiero", dichiara perciò il ministro degli Esteri dal palco dell’evento di celebrazione per il cinquantenario del Partito popolare europeo tra i marmi monumentali dell’Eur, la cui superba architettura brutalista, progettata per l’esposizione del 1942 e abbandonata per la guerra, fu salvata proprio dai governi democristiani del boom postbellico. Evocazioni anagrafiche e storiche a parte, al Salone delle Fontane dell’Eur ieri Forza Italia e la sua classe dirigente, davanti a una platea organizzata ma...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cinquant’anni da Popolari. In scena l’orgoglio Ppe: "Niente lezioni da Trump"

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