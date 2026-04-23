Recentemente si è diffusa la notizia che l’attrice sarebbe stata eliminata dalla versione finale del film “Il Diavolo veste Prada 2”. La sua presenza si limitava a una scena di circa tre minuti in cui interpretava se stessa, scena che non compare più nel montaggio conclusivo. Inoltre, la sua assenza dal red carpet della prima del film è stata interpretata come un ulteriore segnale di questa modifica.

Il fatto che non fosse sul red carpet della prima è già un forte indizio che la notizia è vera: le scene di Sydney Sweeney in Il Diavolo veste Prada 2 sono state tagliate. Tutte. La partecipazione al film dell’attrice – attualmente sul piccolo schermo nei nuovi episodi dell’ultima stagione di Euphoria (con tanto di polemiche per le scene in cui fa il cane a favore di Onlyfans) – non era solo una voce. Era stata data per certa da più fonti e in più occasioni. Era stata fotografata mentre si recava sul set con Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci ed Emily Blunt. Ma quando la versione finale ha iniziato a essere proiettata (nelle nostre sale arriverà il prossimo 29 aprile), di Sweeney non c’è più stata traccia.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sydney Sweeney tagliata da Il Diavolo veste Prada 2: della scena da 3 minuti in cui interpretava se stessa non è rimasto niente

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