I media digitali sono diventati parte integrante della vita di molte persone, con piattaforme come Netflix che hanno rivoluzionato il modo di consumare contenuti. L’algoritmo di raccomandazione, combinato con strategie di business, indirizza le scelte degli utenti e influenza le abitudini di visione. Oltre alla piattaforma principale, anche altri servizi di streaming cercano di conquistare il pubblico con proposte e modelli simili. La presenza di questi strumenti si riflette nelle preferenze e nelle routine quotidiane di milioni di utenti.

I media digitali fanno ormai parte della nostra quotidianità. Netflix e in misura minore Amazon Prime Video e Disney+ hanno trasformato il cinema e la televisione e sono oggi in grado di condizionare le abitudini di vita e i costumi di un enorme numero di persone nel mondo, arrivando ad influenzarne le opinioni. I numeri delle piattaforme di streaming. Le stime degli abbonati raggiunti nel 2025 dalle piattaforme di streaming on demand (Svod) evidenziano il predominio di Netflix, con circa 325 milioni di abbonati. Lo seguono Amazon Prime Video, che si situa tra i 200 e 220 milioni includendo anche i membri Prime non equivalenti agli utenti attivi video, e Disney+ con un numero di abbonati tra i 130 e i 132 milioni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Netflix e il potere oltre lo schermo: come algoritmo e business influenzano gusti e abitudini

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