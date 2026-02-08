Cinema e potere | da Watergate a Putin lo schermo riflette l’evoluzione dei retroscena politici e delle ansie sociali

Il cinema ha sempre rispecchiato le paure e le tensioni del nostro tempo. Da Watergate a Putin, il grande schermo mette in scena il potere, svelando i retroscena nascosti dietro le quinte della politica e della storia. Attraverso film e documentari, si cerca di capire come funzionano le stanze dei bottoni e quali giochi si nascondono dietro le decisioni più importanti.

Il cinema, da sempre specchio delle ansie e delle ossessioni di una società, si confronta da decenni con il tema del potere e dei suoi meccanismi, sondando quella "stanza dei bottoni" che rappresenta il luogo inaccessibile dove si decidono le sorti di intere nazioni. Un'esplorazione che, come evidenziato da un recente articolo, si è intensificata nel corso degli anni, passando dalla rappresentazione di complotti e paranoie durante la Guerra Fredda alla dissezione dei retroscena della politica contemporanea, come nel caso del film "Il mago del Cremlino", ispirato al romanzo di Giuliano da Empoli e incentrato sull'ascesa di Vladimir Putin e sull'influenza di figure chiave come Vladislav Surkov.

