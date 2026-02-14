Abruzzo cinema in classe | progetto CIAK 2.0 per creatività e analisi critica tra gli studenti

A Ro­seto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, il progetto C.I.A.K. 2.0 ha preso il via per promuovere la creatività e l’analisi critica tra gli studenti, a causa della necessità di avvicinare i giovani al cinema come strumento educativo. La iniziativa coinvolge diverse scuole della regione e prevede laboratori e proiezioni dedicate, con l’obiettivo di far scoprire ai ragazzi il valore delle immagini in movimento. I partecipanti, giovani tra i 13 e i 18 anni, si incontrano ogni settimana per lavorare su cortometraggi e approfondire tematiche sociali e culturali.

Cinema e Scuola: Un Ponte per il Futuro dell'Abruzzo. Roseto degli Abruzzi (Teramo) – È partito ufficialmente C.I.A.K. 2.0, un progetto che intende sfruttare il potere del cinema come strumento educativo e di sviluppo territoriale. L'iniziativa, presentata venerdì 13 febbraio 2026 presso l'Istituto "Vincenzo Moretti", coinvolge studenti e scuole della provincia di Teramo, con l'obiettivo di promuovere la consapevolezza critica e la creatività attraverso il linguaggio audiovisivo. Un Consorzio Educativo per l'Arte Cinematografica. Il progetto, inserito nel Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, vede l'Istituto "Moretti" come capofila di una rete che include l'I.