Cime tempestose, l’adattamento di Emerald Fennell del classico romanzo di Emily Brontë con Margot Robbie e Jacob Elordi, sarà disponibile su HBO Max a partire da venerdì 1° maggio, e debutterà su HBO il giorno successivo alle 20:00 ET. Una versione con la lingua dei segni americana sarà disponibile in esclusiva su HBO Max, interpretata dai doppiatori ASL Leila Hanaumi e Giovanni Maucere e diretta da Justin Jackerson. Un film che non abbiamo dimenticato. Uscito nelle sale a febbraio distribuito dalla Warner Bros., Cime tempestose vede protagonisti Robbie nei panni di Cathy ed Elordi in quelli di Heathcliff, la cui passione proibita si trasforma da romantica in inebriante in un’epica storia di lussuria, amore e follia.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Cime Tempestose’ annuncia la data d’uscita su HBO Max

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Ciao meraviglioso gruppo sto leggendo cime tempestose di Emily Bronte e vorrei leggere altri romanzi che parlano d amori spezzati sempre nel 800 Grazie - facebook.com facebook