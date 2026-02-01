hbo annuncia il lancio della serie dedicata a harry potter con data di uscita ufficiale rivelata

HBO conferma il lancio della serie dedicata a Harry Potter, con l’uscita prevista per l’inizio del 2027. La notizia circola da tempo, ora è ufficiale: gli appassionati potranno vedere le avventure del mago più famoso in TV tra circa due anni. La produzione è in fase avanzata e i fan attendono con entusiasmo.

HBO ha ufficialmente annunciato il debutto della nuova serie televisiva dedicata a Harry Potter, con la data di uscita fissata per l’inizio del 2027. Il progetto, che ha acceso l’entusiasmo di milioni di fan in tutto il mondo, è stato confermato dallo stesso Casey Bloys, presidente e amministratore delegato della rete, in un’intervista rilasciata a Deadline. Dopo mesi di attesa e speculazioni, l’azienda ha finalmente definito il calendario, ponendo fine a un periodo di incertezza che aveva visto diverse previsioni tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Bloys ha precisato che, sebbene non sia ancora possibile identificare il mese esatto del lancio, la serie debutterà nei primi mesi del 2027, con una finestra di rilascio che potrebbe estendersi da gennaio a aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

