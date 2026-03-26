HBO ha comunicato la nuova data di uscita della serie TV ispirata ai romanzi di Harry Potter. La produzione, annunciata alcuni mesi fa, sarà disponibile prima rispetto a quanto previsto inizialmente. La serie si concentrerà sulle vicende ambientate nel mondo magico, con un cast di attori ancora da annunciare. La data di lancio è stata resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale.

Grandi notizie per i fan del Mondo Magico: la serie TV di Harry Potter prodotta da HBO arriverà sul piccolo schermo prima di quanto immaginato. Non solo è stato rilasciato il primo trailer di Harry Potter e la Pietra Filosofale, ma è stata ufficializzata una nuova finestra di lancio che renderà il prossimo Natale decisamente più magico. Il Cast della Serie TV: Ecco i nuovi volti di Hogwarts. Il trailer diffuso da HBO ha finalmente svelato i volti dei protagonisti che erediteranno il testimone della saga cinematografica. Ecco le prime conferme sul cast che vedremo in azione: Harry Potter: interpretato da Dominic McLaughlin.. Rubeus Hagrid: interpretato da Nick Frost. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Harry Potter: HBO annuncia la nuova nuova data d’uscita della Serie TV

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