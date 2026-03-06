La prima giornata della tappa di Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Perth vede la Germania protagonista, mentre l’Italia non è presente per problemi di viaggio. La competizione è iniziata con alcune delle squadre più attese che hanno preso il via, lasciando il pubblico già coinvolto nelle prime sfide. Nessuna formazione italiana ha partecipato alle gare di apertura.

Si è alzato il sipario sulla tappa di Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Perth. Non è presente la squadra azzurra, che ha avuto dei problemi a raggiungere l’Australia. La prima finale di giornata è stata quella dell’eliminazione maschile, che ha visto il successo del tedesco Moritz Augunstein, che ha battuto il padrone di casa Thomas Cornish, mentre al terzo posto ha concluso l’austriaco Raphael Kokas. Nella prova dell’eliminazione femminile il successo, invece, è andato alla messicana Yareli Acevedo Mendoza. Seconda posizione per la norvegese Anita Yvonne Stenberg, sul podio sale anche la rappresentante di Hong Kong, Lee Sze Swing. Nello sprint femminile è stata la Cina a trionfare con il tempo di 46”304, battendo nella finale per il primo posto la Germania (46”410). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo su pista, Germania protagonista nella prima giornata a Perth in Coppa del Mondo

Leggi anche: Italia salta la Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Perth per garantire la sicurezza

Ciclismo, l’Italia non parteciperà alla prova di Coppa del Mondo pista a PerthRoma, 3 marzo 2026 – A seguito della cancellazione dei voli previsti con Qatar Airways e della mancata riprotezione su compagnie alternative non...

Contenuti e approfondimenti su Ciclismo su pista Germania protagonista....

Temi più discussi: L'Italia rinuncia alla prima prova di Coppa del Mondo: Causa geopolitica; Sport in tv oggi (venerdì 6 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming; Riparte la coppa del mondo, con Brignone e Franzoni in pista; Troppa nebbia a Garmisch, annullato il Super G maschile di Coppa del Mondo.

Riparte la coppa del mondo, con Brignone e Franzoni in pistaCon ancora nel cuore le imprese olimpiche di Milano- Cortina, riparte la coppa del mondo di sci alpino con un fine settimana tutto dedicato alle donne ed agli uomini jet e con gli azzurri in bella evi ... ansa.it

Pattinaggio pista lunga, Giovannini secondo in classifica di Coppa del MondoAndrea Giovannini, trentaduenne trentino delle Fiamme Gialle, è terzo nella Mass Start maschile di pattinaggio a Inzell in Germania. Con questo risultato Giovannini raggiunge i tre podi individuali in ... rainews.it

Coppa del mondo sci alpino, la discesa di in Val di Fassa in diretta: in gara Goggia e Pirovano x.com

CAMPIONESSAAAAAAAAAAAAA La prima vittoria di Giulia Murada in Coppa del Mondo di sci alpinismo Vale anche come ORO EUROPEOOOOOOOOOOOOO! Con il successo nell’individuale azera di Shahdag balza al comando della classifica gen - facebook.com facebook