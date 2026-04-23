L’Italia prende parte all’ultima tappa della Coppa del Mondo a Nilai. La squadra si prepara a concludere la competizione con l’obiettivo di migliorare i risultati ottenuti nella tappa precedente. La manifestazione rappresenta anche un’occasione per raccogliere indicazioni utili in vista dei prossimi impegni internazionali. La gara si svolge in un contesto di grande attenzione per gli atleti coinvolti.

L’Italia torna in gara nella terza tappa di Coppa del Mondo di ciclismo su pista, manifestazione che si svolgerà a Nilai, in Malesia, da venerdì 24 a domenica 26 aprile. La competizione, voluta ed organizzata dall’Unione Ciclistica Internazionale, è giunta ormai al suo ultimo atto. Nel settore maschile la formazione azzurra potrà contare su: Davide Boscaro (G.S. Fiamme Azzurre), Renato Favero (Biesse-Carrera-Premac), Matteo Fiorin (Centro Sportivo Esercito), Nicolò Galli (Solme-Olmo-Arvedi), Etienne Grimod (Solme-Olmo-Arvedi), Francesco Lamon (G.S. Fiamme Azzurre), Stefano Antonio Minuta (G.S. Fiamme Oro), Stefano Moro (G.S. Fiamme Azzurre), Daniele Napolitano (G.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia torna in pista a Nilai per l’ultima tappa della Coppa del Mondo

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