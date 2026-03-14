Nunzia De Girolamo conduce oggi, sabato 14 marzo, una nuova puntata di Ciao Maschio, il programma di interviste dedicato all’universo maschile. Tra gli ospiti ci sono Zazzaroni, Vaporidis e Friedman, che discutono di tolleranza e relazioni amorose. La trasmissione va in onda alle 17, offrendo un approfondimento diretto sui temi proposti.

Nunzia De Girolamo torna oggi, sabato 14 marzo, con un nuovo appuntamento di Ciao Maschio, il programma di interviste all’universo maschile in onda alle 17.10 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 14 marzo 2026. La padrona di casa torna con nuovi interrogativi sull’amore per capire quanto si è disposti a “tollerare” le piccole manie o abitudini deldella partner e se amare qualcuno significhi anche imparare a sopportare qualche fastidio. A rispondere a questo tema saranno il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni; l’attore Nicolas Vaporidis; e il giornalista Alan Friedman. Come sempre, ci sarà Edoardo Tavassi, questa settimana supportato dallo sguardo femminile di Flora Canto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ciao Maschio e la tolleranza in amore con Zazzaroni, Vaporidis e Friedman

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