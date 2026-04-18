Nunzia De Girolamo torna oggi, sabato 18 aprile, con una nuova puntata di Ciao Maschio, il programma di interviste all’universo maschile, in onda alle 17.10 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 18 aprile 2026. Nel nuovo appuntamento, l’ex ministra si occuperà di sorprese: quelle che la realtà spesso pone di fronte, di tipo sentimentale, lavorativo e familiare. Partendo dalla frase di John Lennon, contenuta nella canzone Beautiful Boy – “la vita è quello che ti accade mentre sei impegnato a fare altri piani” – la puntata si focalizza sulla reazione degli uomini. I tre ospiti chiamati a rispondere e a confrontarsi con le loro opinioni sono Gianmarco Tognazzi, Roberto Ciufoli e l’imitatore Claudio Lauretta, di recente impegnato nei panni di Gerry Scotti a Stasera Tutto è Possibile.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ciao Maschio e le sorprese con Gianmarco Tognazzi, Roberto Ciufoli e Claudio Lauretta

Notizie correlate

Claudio Lauretta torna in scena dopo la morte del padre: “Ciao Papà, so che eri qui con noi”Claudio Lauretta torna sul palco del Teatro Leonardo di Milano e dedica lo spettacolo al padre Domenico, morto l'8 aprile a Novi Ligure.

Leggi anche: Roberto Ciufoli porta le risate al Supercinema

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Ciao Maschio oggi in tv sabato 11 aprile: ospiti Paolo Belli, Massimiliano Gallo e Fabio Ferrari; Ciao Maschio 7 - Puntata del 11/04/2026 - Video; Fabio Ferrari a 'Ciao Maschio', il rapporto gelido col padre e la confessione; Claudio Lauretta a Ciao Maschio: Mio padre è morto dieci giorni fa, ma non abbiamo lasciato nulla in sospeso.

Ciao Maschio, sabato 18 aprile su Rai 1: Tognazzi, Ciufoli e Lauretta ospiti di Nunzia De Girolamo. Debutta Piano Boy, 12 anniCiao Maschio sabato 18 aprile su Rai 1: Tognazzi, Ciufoli e Lauretta ospiti di Nunzia De Girolamo. Debutto di Piano Boy, pianista di 12 anni con un mash up da brividi ... lifestyleblog.it

Ciao Maschio e Storie al Bivio: ospiti del 18 aprile 2026 e anticipazioni delle nuove puntateIl weekend televisivo si accende con due appuntamenti molto attesi: Ciao Maschio su Rai1 e Storie al Bivio su Rai2. Entrambi i programmi tornano sabato 18 ... ilsipontino.net

L'attore parla a Ciao Maschio della recente scomparsa del padre e degli insegnamenti che porta con sé nel ruolo di genitore - facebook.com facebook

‘L’ADDIO A MEDIASET UNA FAMIGLIA, MI È DISPIACIUTO’-OSPITE DI CIAO MASCHIO SU RAI 1,PIERLUIGI PARDO x.com