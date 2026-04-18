Ciao Maschio e le sorprese con Gianmarco Tognazzi Roberto Ciufoli e Claudio Lauretta
Nunzia De Girolamo torna oggi, sabato 18 aprile, con una nuova puntata di Ciao Maschio, il programma di interviste all’universo maschile, in onda alle 17.10 su Rai 1. Anticipazioni e ospiti del 18 aprile 2026. Nel nuovo appuntamento, l’ex ministra si occuperà di sorprese: quelle che la realtà spesso pone di fronte, di tipo sentimentale, lavorativo e familiare. Partendo dalla frase di John Lennon, contenuta nella canzone Beautiful Boy – “la vita è quello che ti accade mentre sei impegnato a fare altri piani” – la puntata si focalizza sulla reazione degli uomini. I tre ospiti chiamati a rispondere e a confrontarsi con le loro opinioni sono Gianmarco Tognazzi, Roberto Ciufoli e l’imitatore Claudio Lauretta, di recente impegnato nei panni di Gerry Scotti a Stasera Tutto è Possibile.🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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