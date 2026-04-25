Il calendario di eventi Chocomoments porta a Pisa una serie di iniziative dedicate al cioccolato artigianale, con diverse attività programmate in città. La manifestazione si svolgerà a partire dal 25 aprile 2026, coinvolgendo negozi, laboratori e stand che promuovono prodotti locali e degustazioni. La manifestazione durerà diversi giorni, offrendo occasioni per incontrare produttori e scoprire le tecniche di lavorazione del cioccolato.

Pisa 25 aprile 2026- Pisa si anima con Chocomoments: il cioccolato artigianale protagonista e al via un calendario di eventi per la città L’iniziativa, organizzata da Confesercenti Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Pisa, sta animando il centro cittadino con profumi, degustazioni e stand di maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia. Ogni giorno, con orario continuato dalle 10 alle 23, visitatori e cittadini possono scoprire e acquistare prodotti artigianali di alta qualità, dalle praline alle tavolette, fino a creazioni uniche. “Eventi come questo rappresentano un’occasione importante per valorizzare il centro storico e sostenere il commercio di qualità – dichiara Fabrizio Di Sabatino, Presidente Confesercenti Pisa –.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chocomoments, un calendario di eventi per la città

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