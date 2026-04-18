Colpi di pistola a piombini contro un' auto in corsa | la segnalazione choc

A Nocera Superiore, in via San Clemente, si è verificato un episodio che ha generato paura tra i residenti. Secondo quanto riportato sui social, due minorenni in bicicletta avrebbero sparato con pistole a piombini contro un’auto in movimento, colpendo il veicolo mentre il conducente aveva il finestrino aperto. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i passanti e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Attimi di paura in via San Clemente, a Nocera Superiore, dove - secondo quanto segnalato sui social - due ragazzini in bicicletta avrebbero esploso colpi con pistole a piombini contro un’auto in transito, colpendola mentre il conducente si trovava con il finestrino aperto. “Fate attenzione, i.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Colpo esploso contro gatto con pistola a piombini: operato d'urgenza e milza asportata La morte di Alex Pretti a Minneapolis: almeno 10 colpi di pistola, il video choc girato in stradaLe riprese video della sparatoria condivise sui social e analizzati da media americani smentiscono la ricostruzione fornita dall’amministrazione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lite in strada e colpi di pistola della polizia: attimi di paura a Milano; Sparatoria di notte a Napoli, raffica di colpi di pistola tra i passanti; Ferito a colpi di pistola a Zola Predosa, aggressore arrestato per tentato omicidio; Colpi di pistola esplosi all'esterno di una sala giochi a Bari: ferito un ragazzo. Due uomini uccisi a colpi di pistola fuori da un luogo di preghiera, il testimone: «Il killer si è inginocchiato e poi ha sparato»Due uomini di nazionalità indiana sono stati uccisi a colpi di pistola nella tarda serata di venerdì 17 aprile 2026. Le vittime sono Rajinder Singh, 47 anni, e Gurmit Singh, 48 ... leggo.it Agguato nella notte, due uomini uccisi a colpi di pistola nel Bergamasco(ANSA) - BERGAMO, 18 APR - Due uomini di nazionalità indiana sono stati uccisi a colpi di pistola la notte scorsa nella zona industriale di Covo, in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i ... msn.com Due uomini di nazionalità indiana sono stati uccisi a colpi di pistola la notte scorsa nella zona industriale di Covo, in provincia di Bergamo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio. Secondo quanto riferito e ancora al vaglio degli investigatori, gli a - facebook.com facebook Agguato nella Bergamasca: due uomini uccisi a colpi di pistola x.com