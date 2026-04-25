Chivu | Siamo andati contro la narrazione Ritorno Stankovic? Vi spiego

Alla vigilia della partita contro il Torino, il tecnico dell’Inter ha commentato il momento della squadra e ha risposto alle domande sulla possibilità di un ritorno di Stankovic. Durante la conferenza stampa, ha affermato di aver agito in modo diverso rispetto alla narrazione diffusa e ha spiegato le motivazioni dietro le proprie scelte. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di attesa prima della sfida in trasferta.