Chivu | Siamo andati contro la narrazione Ritorno Stankovic? Vi spiego
Alla vigilia della partita contro il Torino, il tecnico dell’Inter ha commentato il momento della squadra e ha risposto alle domande sulla possibilità di un ritorno di Stankovic. Durante la conferenza stampa, ha affermato di aver agito in modo diverso rispetto alla narrazione diffusa e ha spiegato le motivazioni dietro le proprie scelte. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di attesa prima della sfida in trasferta.
Le parole del tecnico dell’Inter alla vigilia della gara di campionato in casa del Torino Chivu esalta i suoi e si toglie qualche sassolino dalle scarpe alla vigilia della gara col Torino. Ai nerazzurri mancano appena 4 punti per vincere lo Scudetto: “Amo da morire questi ragazzi, hanno capito che potevano rimanere competitivi andando contro la narrazione di inizio anno. Tutti parlavano di ciclo finito, invece sono rinati e hanno trovato la motivazione giusta”. – Calciomercato.it A Torino mancherà ancora Lautaro Martinez, “dovrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana”, mentre è in dubbio il rientro di Bastoni: “Oggi si è allenato con la squadra, vediamo domani.🔗 Leggi su Calciomercato.it
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