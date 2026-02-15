Bisseck a Sky | Giocato contro un avversario molto forte a volte si deve soffrire Non siamo soddisfatti della prestazione Su Chivu vi dico questo

Yann Bisseck ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Juventus, spiegando che il suo team ha affrontato un avversario molto forte e ha dovuto soffrire. Il difensore ha aggiunto che non sono soddisfatti della prestazione complessiva e ha fatto un commento su Chivu, senza entrare nei dettagli. La partita si è conclusa con un risultato difficile e il giocatore ha sottolineato le difficoltà incontrate durante il match.