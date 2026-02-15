Bisseck a Sky | Giocato contro un avversario molto forte a volte si deve soffrire Non siamo soddisfatti della prestazione Su Chivu vi dico questo
Yann Bisseck ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Juventus, spiegando che il suo team ha affrontato un avversario molto forte e ha dovuto soffrire. Il difensore ha aggiunto che non sono soddisfatti della prestazione complessiva e ha fatto un commento su Chivu, senza entrare nei dettagli. La partita si è conclusa con un risultato difficile e il giocatore ha sottolineato le difficoltà incontrate durante il match.
Il difensore dell’Inter, Yann Bisseck, ha voluto dire la sua dopo il successo ottenuto in campionato contro la Juventus. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Juventus, il difensore dei nerazzurri, Yann Bisseck, ha commentato così il successo nel match del 25° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. SUL MATCH – « Era una partita tosta ma noi siamo contenti di aver vinto: non è stato semplice ma così è il calcio. Abbiamo giocato contro un avversario molto forte: loro hanno giocato bene. A volte si deve soffrire, abbiamo sofferto tanto: dobbiamo fare molto meglio ma una vittoria è una vittoria ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Conferenza stampa Bisseck post Inter Venezia: «Il gol subito fa male, la fiducia di Chivu è importante. Voci di mercato su di me? Non ci penso e vi dico questo»
Bisseck alla Rai: «Il primo posto vale tanto, ma la stagione è lunga. Sull’uno contro uno in difesa vi dico questo»
Yann Bisseck, difensore dell’Inter, ha commentato la vittoria contro il Genoa, sottolineando l’importanza del primo posto e l’importanza di mantenere alta la concentrazione durante tutta la stagione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
L’11 di Cristian Chivu per Inter-Juve: 3-5-2 Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; L. Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro facebook