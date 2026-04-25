Chivu | Siamo andati contro la narrazione Ritorno Stankovic? La scelta che abbiamo fatto

Il tecnico dell’Inter ha dichiarato di aver preso una decisione che va contro la narrazione prevalente e ha commentato il possibile ritorno di un ex giocatore alla guida della squadra. Alla vigilia della partita contro il Torino, ha espresso le sue posizioni e ha commentato la scelta fatta in merito allo staff tecnico. Le sue parole sono state rivolte a chiarire alcuni aspetti legati alla gestione della squadra e alle recenti decisioni.

Le parole del tecnico dell’Inter alla vigilia della gara di campionato in casa del Torino Chivu esalta i suoi e si toglie qualche sassolino dalle scarpe alla vigilia della gara col Torino. Ai nerazzurri mancano appena 4 punti per vincere lo Scudetto: “Amo da morire questi ragazzi, hanno capito che potevano rimanere competitivi andando contro la narrazione di inizio anno. Tutti parlavano di ciclo finito, invece sono rinati e hanno trovato la motivazione giusta”. Chivu: “Siamo andati contro la narrazione. Ritorno Stankovic? Vi spiego” – Calciomercato.it A Torino mancherà ancora Lautaro Martinez, “dovrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana”, mentre è in dubbio il rientro di Bastoni: “Oggi si è allenato con la squadra, vediamo domani.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Chivu: “Siamo andati contro la narrazione. Ritorno Stankovic? La scelta che abbiamo fatto” Notizie correlate Chivu: “Siamo andati contro la narrazione. Ritorno Stankovic? Vi spiego”Le parole del tecnico dell’Inter alla vigilia della gara di campionato in casa del Torino Chivu esalta i suoi e si toglie qualche sassolino dalle... Conferenza stampa Grosso post Juve Sassuolo: «Abbiamo fatto un’impresa, siamo andati oltre ogni aspettativa. Tornare a Torino è stato bello»di Marco BaridonConferenza stampa Grosso post Juve Sassuolo: le sue dichiarazioni dopo il match della 30ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Una raccolta di contenuti Chivu: Io amo da morire questi ragazzi. Bravo Sucic, penseremo a StankovicNon ci sarà già domani la festa per lo Scudetto, ma questo è probabilmente l'ultimo dei crucci in casa nerazzurra, al di là dei titoloni universali usati per rimarcare qualcosa che presumibilmente non ... msn.com Inter, Chivu: La squadra ha sempre messo la faccia. Stankovic? Un pensiero su di lui lo faremoUltimi passi verso lo scudetto. L’Inter domani affronta il Torino per avvicinarsi ancor di più al tricolore. Tra poco l’allenatore. tuttomercatoweb.com