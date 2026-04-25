Durante la conferenza stampa prima della partita contro il Torino, Cristian Chivu ha risposto in modo sardonico ai giornalisti, dicendo: “Non ho nulla da dirvi, siete già bravi voi a fare le domande”. L’intervento ha preceduto l’annuncio che la festa per lo scudetto sarà rimandata. La partita è prevista tra le prossime ore e il tecnico ha commentato brevemente l’evento calcistico senza ulteriori dettagli.

Intervenuto in conferenza stampa, Cristian Chivu ha così presentato il match contro il Torino. Festa Scudetto per ora rimandata. Chivu sullo Scudetto: “Sappiamo quanto abbiamo lavorato per questo sogno”. Che atteggiamento chiederà? “Quello di sempre, quello giusto per portare a casa la partita. Abituiamoci ai momenti, capiamoli e cerchiamo di essere dominanti”. Qual è l’atmosfera dello spogliatoio? E l’attesa dello scudetto? C’è euforia? “Sereni come sempre e consapevoli del lavoro svolto. Sappiamo quanto abbiamo lavorato per metterci in questa situazione, ma consapevoli che mancano ancora partite e punti per questo sogno”. Come ha tratto questo atteggiamento dai senatori post sosta? “Voi parlate di post sosta, io di stagione intera.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chivu sardonico ai giornalisti: “Non ho nulla da dirvi, siete già bravi voi a fare le domande”

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