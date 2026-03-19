Io ho già votato a voi le balle di Meloni da Porro

Una persona residente in Spagna ha già partecipato alle elezioni votando “No” al referendum. La stessa ha dichiarato di aver esercitato il diritto di voto, sottolineando di aver già completato questa operazione, lasciando agli altri la discussione sulle eventuali opinioni o controversie legate al tema. La sua scelta è stata fatta in anticipo rispetto alla data prevista per il voto in Italia.

Uno dei privilegi di abitare in Spagna è che ho già potuto votare No al referendum. Una delle scocciature di abitare in Italia, invece, è che vi tocca sorbirvi le balle propagandistiche con cui la Meloni cerca di convincervi a votare Sì nel tentativo patetico di rendere potabile la ciofeca di Nordio. Prendete per esempio la sua comparsata nel talk di Nicola Porro su Rete 4. Ricordo una campagna elettorale Usa di molti anni fa: in diretta tv Dan Rather contestò al candidato George Bush Sr. le cazzate che stava raccontando, mettendolo in difficoltà: questo fa un giornalista serio. Non risulta che Porro abbia contestato alla Meloni le sue fregnacce (i reggimicrofono di destra sono uno degli effetti nefandi del conflitto d’interessi berlusconiano), ma siccome non ho molto altro da fare causa editto bulgaro, lo faccio io. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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. @paolomieli: "Meloni compare un po' dappertutto in questa settimana per il referendum, oltre che da Porro è andata da Fedez, il quale dice di aver invitato anche Schlein. Datevi una mossa, andate ovunque". x.com

TONFO ascolti per Porro con la Meloni. 644mila spettatori, 5,2% di share, battuti da Giletti !!! La Meloni andrà da Fedez. - facebook.com facebook