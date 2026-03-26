Insegnante accoltellata Schettini si rivolge ai giovani | Voi bravi ragazzi siete tanti parlate coi vostri compagni La vita non è una serie Netflix serve rispetto

Da orizzontescuola.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un insegnante è stata accoltellata in una scuola di Trescore Balneario. Vincenzo Schettini ha commentato l’accaduto rivolgendo un appello ai giovani, invitandoli a parlare con i propri compagni e a mostrare rispetto reale, lontano dalle influenze dei social media. Schettini ha sottolineato che la maggior parte dei ragazzi sono bravi e che è importante promuovere comportamenti rispettosi all’interno delle comunità scolastiche.

Vincenzo Schettini commenta l'aggressione di Trescore Balneario chiedendo alle famiglie di insegnare il rispetto reale, lontano dalla finzione dei social L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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