Insegnante accoltellata Schettini si rivolge ai giovani | Voi bravi ragazzi siete tanti parlate coi vostri compagni La vita non è una serie Netflix serve rispetto

Un insegnante è stata accoltellata in una scuola di Trescore Balneario. Vincenzo Schettini ha commentato l’accaduto rivolgendo un appello ai giovani, invitandoli a parlare con i propri compagni e a mostrare rispetto reale, lontano dalle influenze dei social media. Schettini ha sottolineato che la maggior parte dei ragazzi sono bravi e che è importante promuovere comportamenti rispettosi all’interno delle comunità scolastiche.

Vincenzo Schettini commenta l'aggressione di Trescore Balneario chiedendo alle famiglie di insegnare il rispetto reale, lontano dalla finzione dei social L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Schettini a Sanremo: “Parlate con i vostri figli. Siete il loro campo magnetico”Dal palco del Festival di Sanremo, durante uno degli interventi collaterali alla gara musicale, il professore e divulgatore Vincenzo Schettini ha...

"Voi giovani e incoscienti non lo siete stati mai?". Aurora Ramazzotti difende i ragazzi di Crans-MontanaAurora Ramazzotti interviene sui social dopo la tragedia di Crans-Montana, prendendo posizione contro le critiche rivolte ai giovani presenti nel...

Tutti gli aggiornamenti su Insegnante accoltellata

Temi più discussi: Insegnante accoltellata, Schettini: Un alunno delle medie è un bambino. Insegnare il rispetto soprattutto in famiglia; Blog | Basta perbenismo: Schettini ha dimostrato che si può essere docenti senza essere per forza martiri rassegnati; Schettini: Mi chiedo come mai nessuno studente o genitore si sia lamentato di persona, quando ero sconosciuto; Schettini e gli alunni costretti a guardare video: necessaria una Carta per l'etica della divulgazione online?.

Insegnante accoltellata, Schettini: Un alunno delle medie è un bambino. Insegnare il rispetto soprattutto in famigliaAncora un caso di violenza in ambiente scolastico che sta scuotendo il Paese. A Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, una docente è stata accoltellata da uno studente fuori da scuola. Le condiz ... tecnicadellascuola.it

Insegnante accoltellata a scuola, cosa rischia il tredicenne e la legge cosa prevedeTrescore Balneario, avendo meno di 14 anni non è imputabile e quindi non andrà in carcere ma il Tribunale dei minori di Brescia potrebbe decidere alcune misure penali e civili ... msn.com

Insegnante accoltellata, il manifesto del 13enne: “La ucciderò tanto non posso essere processato, dolce vendetta per umiliazioni”. Ritrovati gli scritti del ragazzo, il crollo dopo la diagnosi di ADHD x.com

Migliorano le condizioni dell’insegnante accoltellata da uno studente nei pressi di Bergamo. L’aggressione trasmessa in diretta sui social. Nell’abitazione del 13enne è stato trovato materiale potenzialmente esplosivo. - facebook.com facebook