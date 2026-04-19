Un posto nella storia Chivu verso il doppio scudetto All’Inter c’era riuscito solo

Un ex calciatore e allenatore si avvicina a un traguardo importante con il suo attuale club, cercando di vincere il secondo scudetto consecutivo. In passato, un’altra figura aveva ottenuto lo stesso risultato con la stessa squadra, ma erano trascorsi 88 anni dall’ultima volta. La stagione vede la squadra impegnata in una corsa che potrebbe entrare nella storia, dopo aver già conquistato un titolo da giocatore e ora puntando alla doppia vittoria come allenatore.

Il generale Po è bloccato a letto, convalescente dopo un grave incidente stradale. Sta fumando il solito sigaro, "perché porta fortuna", quando la radio annuncia il risultato di Bari: 2-0, gol di Peppino Meazza e Annibale Frossi, Non ci sono più dubbi. L’Ambrosiana che il presidente industriale Ferdinando Pozzani, soprannominato appunto dai media il generale Po, ha preteso di far chiamare Inter ha vinto il quarto scudetto della sua storia. È il 24 aprile 1938: la notizia segue gli aggiornamenti sulla crisi europea - da un mese la Germania nazista ha annesso l’Austria al Reich - mentre nel calcio l’Italia di Vittorio Pozzo si prepara a vincere il secondo Mondiale di fila.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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