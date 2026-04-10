L’Inter si avvicina alla partita della 32ª giornata con l’obiettivo di conquistare un doppio trofeo. La squadra si concentra sulla concentrazione e sulla tenuta mentale, senza lasciarsi distrarre da altri fattori. Il difensore Dumfries ha dichiarato di voler mantenere alta la concentrazione e di non farsi distrarre dai possibili imprevisti. La formazione si allena con attenzione e determinazione in vista della partita.

L’Inter si prepara alla sfida della 32^ giornata puntando tutto sulla tenuta mentale del gruppo, con D. Dumfries che ha confermato la volontà di concentrarsi esclusivamente sul raggiungimento del doppio obiettivo scudetto e Coppa Italia. L’olandese, rientrato dopo un problema fisico mai sperimentato prima nella sua carriera, ha espresso grande ottimismo verso il finale della stagione agonistica. Il psicologico sul traguardo nerazzurro. Nonostante l’infortunio affrontato, che ha rappresentato un evento inedito per il giocatore, la mentalità dell’esterno è totalmente rivolta al prosieguo del campionato. Dumfries ha ribadito come ogni impegno imminente debba essere vissuto con l’intensità di una finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, Dumfries punta al doppio trofeo: testa alta e zero distrazioni

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