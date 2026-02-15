Alessandro Del Piero si infuria dopo le parole di Chivu: l’ex capitano della Juventus ritiene che il commento dell’interista sia fuori luogo e dannoso. Durante una trasmissione televisiva, Chivu aveva criticato apertamente alcuni aspetti della squadra avversaria, ma Del Piero si sente preso di mira e decide di rispondere con fermezza, sostenendo che l’Inter non ha bisogno di commenti negativi in questo momento.

Del Piero Chivu, l’ex capitano bianconero risponde per le rime al tecnico interista dopo il suo commento. Vediamo che cosa ha detto. Le polemiche per quanto accaduto in Inter Juve non si placano affatto, e vedono protagonisti anche Chivu e Del Piero, autori di un botta e risposta a distanza. ULTIMISSIME JUVE LIVE Chivu non ha avuto dubbi: “Per me è un tocco leggero, ma c’è. Un giocatore ammonito deve tenere le mani a posto”, ha dichiarato l’allenatore, citando i suoi insegnamenti alla squadra. Parole che non sono andate giù all’ex capitano bianconero, che ha risposto per le rime. LA RISPOSTA DI DEL PIERO A CHIVU – «Credo che Chivu stia facendo un ottimo lavoro, ma stasera ha sbagliato il commento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Del Piero Chivu, l’ex capitano della Juve non ci sta: «Stasera ha sbagliato il commento: l’Inter non ha bisogno di questo. Mi auguro che domani…»

Alex Del Piero ha criticato pubblicamente Cristian Chivu dopo le sue dichiarazioni sull’ultimo derby, accusandolo di aver sbagliato commento e sottolineando che i nerazzurri non avevano bisogno di polemiche.

Del Piero e Chivu si sono scontrati sui social dopo l'Inter-Juventus, a causa di un commento considerato inappropriato da entrambi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.