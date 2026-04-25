Chivu | Davano l' Inter per finita ed eccoci qui Amo da morire questi ragazzi e me li tengo stretti

Il tecnico dell'Inter ha dichiarato di amare i suoi giocatori e di tenerli stretti, commentando come molte persone avessero ormai dato per conclusa la squadra. Alla vigilia della partita contro il Torino, ha sottolineato che il gruppo si distingue per la sua umanità e ha confermato la presenza di Bastoni, il quale affronterà la partita nonostante un problema fisico.

“Domani c’è bisogno dell’atteggiamento giusto, di abituarsi ai momenti della partita e cercare di essere dominanti. Andremo lì sereni come sempre, consapevoli del lavoro svolto e di quanto abbiamo fatto per arrivare in queste condizioni. Ma mancano ancora partite e punti per arrivare al nostro sogno”. Tradotto: manca l’ultimo passo. Che non arriverà domani a causa della vittoria del Napoli contro la Cremonese, ma manca poco. E Chivu ne è ben consapevole: “L’intera stagione è stata positiva, non solo dopo la sosta. La sconfitta contro il Milan ha causato un po’ di critiche per quelle che erano le aspettative. Poi abbiamo fatto buone prestazioni e recuperato giocatori, la partita contro la Roma è stata molto importante, quella contro il Como pure.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu: "Davano l'Inter per finita ed eccoci qui. Amo da morire questi ragazzi e me li tengo stretti" Notizie correlate Leggi anche: Inter, lo scudetto passa da qui, Chivu si gioca tutto in 4 sfide! Ed ecco il suo piano Inter in finale di Coppa Italia, Chivu esulta: “Merito del gruppo, questi ragazzi non mollano mai”L’Inter conquista la finale di Coppa Italiaal termine di una sfida spettacolare contro il Como, battuto 3-2 in rimonta. Altri aggiornamenti Si parla di: Chivu: Bravi a lasciarci alle spalle la stagione passata. Rinnovo? Pensavo alla Champions. Chivu: Davano l'Inter per finita ed eccoci qui. Amo da morire questi ragazzi e me li tengo strettiIl tecnico alla vigilia del match col Torino: Questo gruppo è straordinario per umanità. Bastoni c'è, stringerà i denti. Lautaro pronto a tornare in gruppo in settimana. Sucic negli ultimi due mesi h ... gazzetta.it Torino-Inter, Chivu: Amo da morire questo gruppo, ancora qualche punto per il sognoL'Inter proseguirà a Torino (domenica alle 18) la sua corsa verso lo scudetto. L'allenatore dei nerazzurri, Chivu, introduce la sfida in conferenza stampa: segui le sue parole sul nostro liveblog ... sport.sky.it