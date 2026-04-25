Alla vigilia della partita tra Torino e Inter, l'allenatore ha parlato delle condizioni di Bastoni, confermando che il giocatore ha recuperato e può scendere in campo. Ha anche commentato le differenze tra la squadra nerazzurra e le altre formazioni, senza approfondire dettagli o motivazioni. La conferenza ha fornito aggiornamenti sulle scelte di formazione e sui possibili sviluppi della gara, senza ulteriori commenti o analisi.

di Francesco Spagnolo Chivu alla vigilia di Torino Inter ha analizzato la situazione Bastoni e non solo. Le parole del tecnico nerazzurro anche sulla Serie A. Chivu alla vigilia di Torino Inter ha parlato di Bastoni e non solo. Ecco le parole del tecnico nerazzurro. COME STA BASTONI? QUESTA LA PARTITA GIUSTA PER SUCIC? – « Volevo fare una battuta ma è meglio che non la faccio. Si è allenato, è tornato, sta meglio. Ha ancora fastidio però stringe i denti, ha fatto un lavoro di condizionamento atletico in settimana, ha cercato di fare le cure che gli avrebbero permesso e gli permettono di essere più sciolto nel fare determinate cose. Oggi si è allenato con la squadra e vedremo domani.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chivu alla vigilia di Torino Inter: «Bastoni ha recuperato. Ecco la differenza con le altre squadre»

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