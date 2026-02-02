A14 diramazione per Ravenna l' aggiornamento sul programma di chiusura tra l' autostrada e Lugo

La chiusura del tratto tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Lugo, in direzione Ravenna, è stata aggiornata. I lavori proseguono e sono previsti ancora alcuni blocchi nelle prossime settimane. Chi viaggia in zona deve fare attenzione e pianificare in anticipo gli spostamenti.

Il suddetto tratto sarà chiuso, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 febbraio e dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 d sabato 7 febbraio Sulla D14 Diramazione per Ravenna, è stato aggiornato il programma di chiusura del tratto compreso tra l'allacciamento A14 Bologna-Taranto e Lugo, verso Ravenna. Il suddetto tratto sarà chiuso, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 febbraio e dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 d sabato 7 febbraio. Contestualmente saranno chiusi i rami di allacciamento che dalla A14 Bologna-Taranto immettono sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso Ravenna.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

