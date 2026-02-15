Nuova chiusura notturna lungo l' autostrada A14 tra Città Sant' Angelo e Atri Pineto

L’autostrada A14 tra Città Sant’Angelo e AtriPineto chiude di notte a causa di lavori di pavimentazione e interventi nella galleria “Fonte da Capo”. La chiusura, che coinvolge entrambe le direzioni, permette ai operai di lavorare in sicurezza e di completare i lavori più rapidamente. Durante le ore notturne, le auto non possono transitare, e le autorità consigliano percorsi alternativi ai viaggiatori. La chiusura si ripeterà per diverse notti, fino al completamento degli interventi programmati.

L'autostrada A14 Bologna-Taranto sarà chiusa al traffico di notte, in entrambe le direzioni, per consentire lavori di pavimentazione e attività nell'ambito dei lavori di ammodernamento della galleria “Fonte da Capo”.Il transito sarà vietato nelle due notti di mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio, con orario 22-6 nel tratto compreso tra i caselli di AtriPineto e Pescara nordCittà Sant'Angelo. Autostrade precisa che verrà istituito il divieto di sosta all'interno delle aree di servizio "Torre Cerrano ovest" e "Torre Cerrano est", dalle ore 18 di mercoledì 18 e di giovedì 19 febbraio, fino alla riapertura delle stesse.🔗 Leggi su Ilpescara.it

È prevista una chiusura notturna dell'autostrada A14 tra Atri-Pineto e Città Sant'Angelo, in provincia di Teramo, per consentire lavori di potenziamento degli impianti nella galleria “Fonte da Capo”.

Per garantire la sicurezza e la manutenzione della rete autostradale, sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e Forlì, in direzione nord, si terranno lavori di ispezione e manutenzione dei cavalcavia.

