Wired Italia ha annunciato la chiusura della sua pubblicazione, un evento che si inserisce nella crisi generale dell’editoria digitale. La decisione è stata comunicata in seguito all’ingresso di AI Overview nel settore, un nuovo concorrente nel mercato dell’informazione online. La testata, attiva da diversi anni, ha cessato le pubblicazioni senza specificare ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta.

La chiusura di Wired Italia rientra nella crisi profonda che ha colpito l’editoria digitale in generale, con l’ingresso di AI Overview. Si tratta di una rivista che dal 2009 forniva una informazione di qualità su Scienza e Tecnologia. Condé Nast ne ha annunciato la chiusura per il bassissimo fatturato prodotto. Non perché i contenuti non fossero di qualità, ma perché tecnologie come AI Overview di Google hanno fatto crollare le visite ai siti. La profonda e continua trasformazione digitale del mondo dell’informazione fa un’altra vittima. Sebbene in questo caso si tratti di un paradosso, perché la vittima in questione quella innovazione la raccontava, insieme ad altre dell’universo tecnologico e scientifico.🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Chiude Wired Italia, ucciso dalla tecnologia che raccontava

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