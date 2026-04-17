addio a wired italia la testata chiude dopo 17 anni

Dopo diciassette anni di pubblicazioni, Wired Italia ha annunciato la chiusura definitiva. La notizia è stata comunicata dal CEO di Condé Nast, la casa editrice che aveva in gestione la testata. La decisione riguarda la fine delle attività di Wired Italia, senza ulteriori dettagli sul motivo di questa scelta. La testata si fermerà a partire dalla fine di questa settimana.

Wired Italia chiude i battenti. Ad annunciarlo è stato Roger Lynch, ceo di Condé Nast, la casa editrice della testata. In un comunicato divulgato il 16 aprile, giorno dello sciopero dei giornalisti che chiedono da tempo il rinnovo del contratto nazionale, ha spiegato che la chiusura di Wired in Italia fa parte di una riorganizzazione globale che coinvolge anche Glamour e Self. Il manager ha evidenziato che, sebbene l’attività in generale dell’azienda sia in salute e il 2025 sia stato chiuso in crescita, «per mantenere questo livello di performance dobbiamo rimanere disciplinati nella gestione del nostro tempo e delle nostre risorse». Nello specifico, Wired Italia (ma anche le altre due riviste che non sono pubblicate nel nostro Paese) rappresenterebbero poco più dell’1 per cento del fatturato complessivo di Condé Nast.🔗 Leggi su Lettera43.it

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