Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) - "Questa è la nona edizione di 'Wired health', un evento ormai consolidato per il mondo delle start up, della ricerca, del biotech, delle istituzioni sanitarie e accademiche nel mondo della medicina e della salute in generale". Così Luca Zorloni, direttore Wired Italia, introducendo l'edizione 2026 di 'Wired health - Beyond', l'evento patrocinato da Comune di Milano e Assolombarda, dedicato ai modi con cui l'innovazione sta trasformando medicina, salute e sistemi sanitari. "Abbiamo scelto il sottotitolo 'Beyond' - prosegue - perché riteniamo che oggi, alla luce della questione demografica, delle trasformazioni geopolitiche e della sfida tecnologica, sia necessario ripensare i confini e le geografie di tutto ciò che comporta e può contribuire a una buona salute. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ricerca, Zorloni (Wired Italia): "Ssn avanza e progredisce con la tecnologia"

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Contenuti utili per approfondire Wired Italia

Discussioni sull' argomento Wired Health torna il 18 marzo 2026 a Base Milano: la nona edizione guarda Beyond per ridefinire il futuro della salute; A MICAM il compito (da oltre un secolo) di raccontare il settore delle calzature, con uno sguardo costante verso il futuro; Il prezzo della benzina sale e sale, con questo strumento possiamo trovare il distributore meno caro; Ecco cosa succede alla tassa, tutta italiana, da 2 euro sui piccoli pacchi dopo l'introduzione di quella europea a luglio.

Dall'AI alla riorganizzazione dei sistemi sanitari, dalle innovazioni terapeutiche alle scoperte sul funzionamento del cervello e sulla longevità: questa è stata la nona edizione dell'evento di Wired Italia #WH26 - facebook.com facebook

Il 18 marzo torna Wired Health 2026 a Base Milano. #WH26 Una giornata per capire come le tecnologie digitali stanno cambiando la medicina, la salute e la sanità. Talk, exhibit, interviste, deep dive e spazio coworking. Partecipa gratuitamente: eventi.wired.it/ x.com