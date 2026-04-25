Chiude Il Solito Posto | Como perde una delle sue cucine più amate

A Como si è conclusa un’epoca con la chiusura definitiva di “Il Solito Posto”, il ristorante situato in via Lambertenghi. Il locale, aperto da venticinque anni, era conosciuto per offrire una cucina raffinata e autentica, diventando un punto di riferimento per molti clienti nel corso degli anni. La chiusura del ristorante rappresenta un cambiamento importante nel panorama gastronomico locale.

Como dice addio a uno dei suoi ristoranti simbolo. Ha chiuso definitivamente Il Solito Posto di via Lambertenghi, locale che per venticinque anni ha rappresentato un punto di riferimento per chi cercava una cucina raffinata, autentica e capace di lasciare il segno.La cucina di FaustoDietro ai.🔗 Leggi su Quicomo.it

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