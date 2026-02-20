Morta Angela Luce Napoli perde una delle sue voci più amate

Angela Luce, attrice e cantante, è morta a 87 anni a Napoli, città che ha sempre amato e rappresentato nel suo lavoro. La causa della morte è stata una lunga malattia che l’ha indebolita negli ultimi mesi. Con il suo talento, ha dato voce a molte commedie e melodie che ancora oggi fanno parte della tradizione partenopea. La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama culturale locale, dove era considerata una delle interpreti più autentiche e amate. Napoli piange una delle sue voci più autentiche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Addio a un simbolo della cultura partenopea. Si è spenta all’età di 87 anni Angela Luce, attrice e cantante che ha rappresentato per decenni uno dei volti più autentici dello spettacolo napoletano. Con la sua scomparsa, Napoli dice addio a una figura simbolo della propria identità artistica, conosciuta e apprezzata in tutta Italia. la notizia è stata riportata dal quotidiano Il Mattino. Protagonista di teatro, cinema e musica, Angela Luce ha incarnato l’anima più intensa e popolare della tradizione partenopea, costruendo una carriera lunga e prestigiosa che l’ha resa un punto di riferimento per generazioni di artisti e spettatori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Morta Angela Luce, Napoli perde una delle sue voci più amate Leggi anche: Addio Rosy Viola, Napoli piange una delle voci più amate del panorama neomelodico Leggi anche: Addio a Lens: perché Microsoft ha spento una delle sue app più amate Angela Luce - Ipocrisia #napoli #musica #tiktok #perte #short #funny #fyp #daytime #social Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Morta Angela Luce, la voce di Napoli. Aveva 87 anni ed era stata una stella del cinema e della canzone; Morta Angela Luce, addio all'attrice e cantante napoletana; LUTTO - Addio ad Angela Luce, l'attrice e cantante napoletana aveva 87 anni; Morta Angela Luce addio all' attrice e cantante napoletana. Morta Angela Luce, addio all'attrice e cantante napoletanaÈ morta all'età di 87 anni Angela Luce: il mondo della cultura e dello spettacolo di Napoli perdono un simbolo della loro storia famoso ... msn.com Il dramma di Angela, morta a soli 45 anni: lascia nel dolore marito e figlioletto x.com Lutto in provincia di Napoli, morta Angela D'Alterio studentessa di 13 anni - facebook.com facebook