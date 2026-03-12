Addio a Enrica Bonaccorti | il mondo della TV italiana perde una delle sue voci più amate

Enrica Bonaccorti, nota conduttrice e paroliera, è deceduta all'età di 76 anni dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. La sua lunga carriera nel mondo della televisione italiana l'ha resa una figura molto conosciuta e apprezzata. La scomparsa è stata annunciata ufficialmente e ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan.

Enrica Bonaccorti, simbolo della televisione italiana, è morta a 76 anni dopo aver lottato contro un tumore al pancreas. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto i suoi fan e il mondo della TV, dove ha lasciato un'impronta indelebile. Nata a Savona il 18 novembre 1949, Enrica Bonaccorti ha iniziato la sua carriera in radio, teatro e cinema, ma è stata la TV a consacrarla come una delle conduttrici più apprezzate in Italia.

